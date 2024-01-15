أرسلوه لبلاده في طائرة خاصة.. لاعب إسرائيلي انتهت حياته بملاعب تركيا بسبب حرب غزة

اعتقلت السلطات التركية أمس الأحد، لاعب نادي أنطاليا سبور التركي الإسرائيلي سجيف يحزكيل، بعد أن أهدى هدفه في شباك طرابزون سبور بالدوري التركي للمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، خلال مباراة بالدوري التركي الممتاز، وأعلنت السلطات فتح تحقيق في الواقعة.

واحتفل اللاعب التركي بعد أن سجل الهدف، إذ قام بحركة نصف قلب بيده، وأشار ناحية ضمادة يد مكتوب عليها الرقم 100، في إشارة إلى مرور 100 يوم على وجود المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي وعملية طوفان الأقصى، بحسب قناة «i24» الإسرائيلية.

حذف صورة الاحتفال

قام فريق أنطاليا سبور بنشر صورة لاحتفال اللاعب الإسرائيلي وهو يهدي تسديدة الهدف على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم أزال المنشور بسبب العديد من التعليقات الهجومية، لكن النادي قام بإزالة المنشور بسبب التعليقات الهجومية ضد اللاعب «يحزكيل» من المشجعين والشخصيات العامة في تركيا.

وذكر نادي أنطاليا سبور في بيان، قائلًا: «قررت إدارة النادي توقيف سجيف يحزكيل الذي عمل ضد القيم الوطنية لدولتنا بعد عرض كتابة بعد تسديده هدف بالدقيقة الـ68 من المباراة ضد طرابزون سبور».

الخارجية الإسرائيلية: تم إطلاق سراح اللاعب

ومثل اللاعب الإسرائيلي اليوم أمام المحكمة، إلا أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، أعلنت إطلاق سراح اللاعب سجيف يحزكيل، بعد ساعات من المثول أمام القاضي، لافتة إلى أنه سيعود إلى إسرائيل بعد إيقافه من النادي التركي، حيث استأجر اتحاد كرة القدم الإسرائيلي طائرة خاصة له، بحسب صحيفة «هآرتس» العبرية.