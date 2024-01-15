للمرة الأولى منذ 1992.. إسرائيل تقتحم جامعة النجاح الوطنية في نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي للمرة الأولى منذ 1992، الحرم القديم لجامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عددا من الطلبة، كما احتجزت أفراد أمن الجامعة وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي سياق متصل، داهم جنود الاحتلال الإسرائيلي بلدة يطا جنوب الخليل، ونفذت اقتحامات لمنازل معتقلين في سجون الاحتلال.

وفجر اليوم، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيا يدعى محمد عامر دبور من مخيم الجلزون شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة، كما اقتحم جنود الاحتلال حي المصايف بالمدينة، وبلدة كوبر، شمال غرب رام الله، وداهمت عدة منازل بينها منزل المعتقل نائل البرغوثي.

واعتقلت القوات الإسرائيلية 5 فلسطينيين من بلدة الزبابدة جنوب شرق جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.