«التجمع»: إسرائيل كشفت عجزها في الدفاع عن نفسها أمام «العدل الدولية»

قال عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، إنّ الكذبة الإسرائيلية الأخيرة أمام محكمة العدل بادعاء غلق مصر معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة، يحمل اعترافا ضمنيا من قبل إسرائيل بأنّ قطع المساعدات وحصار غزة جريمة، وتكشف أيضًا عن عجزها في الدفاع عن نفسها.

وأكد مساعد رئيس حزب التجمع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الجرائم الإسرائيلية ضد أهالي غزة باستهداف ضرب وتدمير المدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء ومراكز الإيواء داخل القطاع، وتعطيل وإعاقة دخول المساعدات عبر معبر رفح كلها ثابتة وموثقة ولا يمكن إنكارها، كما لا يمكن إنكار قيام مصر بالتحذير عدة مرات من خطورة عمليات العقاب الجماعي والتجويع التي تنفذها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وسعيها لدى الأطراف المعنية للضغط عليها لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

محكمة العدل الدولية

وأشار «فؤاد» إلى ما تضمنه اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل، من شرط لضمان دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى غزة، بواقع 200 شاحنة إغاثية، فضلا عن 4 شاحنات تحمل الغاز والوقود يوميًا، ما يؤكد مسؤولية الجانب الإسرائيلي عن المنع منذ بداية العدوان الهمجي على القطاع.

وتابع أنّ قيام مصر حاليًا بإقامة معسكر إغاثة على مساحة 100 فدان في «خان يونس» داخل قطاع غزة، يؤكد الموقف المصري الثابت في دعم الشعب الفلسطيني بكل الطرق الممكنة، وإصرارها على تقديم المساعدات الإنسانية له في مواجهة مخطط التهجير داخل أو خارج أراضيهم.

وأوضح مساعد رئيس حزب التجمع أنّ إسرائيل تحاول التنصل من مسؤؤليتها عما ارتكبته من جرائم، ويعرف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو أنّه سيدفع ثمنها في أسرع وقت ممكن، ولذلك خرج إلى العالم مؤخرًا متحدثًا بالإنجليزية ليزعم أنّ إسرائيل الضحية، وفريق المحامين الإسرائيلي أمام «العدل الدولية» يفعل ذلك أيضًا.