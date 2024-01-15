وزير الدفاع البريطاني: 20 ألف من جنودنا يخوضون أكبر مهمة منذ الحرب العالمية الثانية

قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، إنّ بريطانيا عملت على توسيع التعاون مع الشركاء لحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، متابعا: «عندما نواجة المخاطر علينا أن ننتصر، لكننا نتطلع إلى الأمام، ونحن بالتحديد وبالفعل في مرحلة جديدة، ويجب أن نكون قادرين على ردع الأعداء وأن ندافع عن وطننا وعن حلفائنا».

وأضاف «شابس»، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية: «أنفقنا 31 مليون جنيه إسترليني لتحديث وتطوير قدراتنا النووية واستخدام أدواتنا العسكرية في الردع، وتحويل قواتنا العسكرية إلى ماكينة ردعيه قوية، من خلال منح قواتنا المسلحة القدرة على التحرك القدرة على التحرك في أكثر من مكان بنفس الوقت».

وأكد وزير الدفاع البريطاني، أنّ بريطانيا سترسل 20 ألف جندى إلى حلف الإطلسي إلى مهمة جديدة، وستكون أكبر مهمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وسينضم جنودنا إلى آلاف الجنود من الناتو، لمواجهة التهديدات التي تأتي من بوتين، وسننشر 60 ألف جندي بريطاني حول العالم، وهذا سيكون أكبر عملية نشر لجنودنا لصالح الناتو منذ 40 سنة، وهذه الحكومة اتخذت خطوات جريئة لحمايتنا من كثير من المخاطر التي تأتي من أماكن أخرى.

وتابع أنّ الهجمات السيبرانية على مؤسساتنا كبّدتنا خسائر بالمليارات، وأنّ زمن السلام المستقر انتهى، انظروا إلى العالم.