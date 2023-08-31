6 معلومات عن وزير الدفاع البريطاني الجديد؟.. تعرف عليها

تقدم وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، باستقالته صباح اليوم الخمس، بعد أن أعلن الشهر الماضي أنه سيتنحى في التعديل الوزاري المقبل بالبلاد، حيث كلف رئيسُ الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وزيرَ الطاقة، جرانت شابس، بحقيبة وزارة الدفاع، خلَفاً لبن والاس.

رسالة الاستقالة

وكتب وزير الدفاع البريطاني السابق، في رسالة الاستقالة التي أرسلها إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: «انتُخبت نائباً عام 2005 وبعد سنوات عدة، حان الوقت لكي استثمر جوانب الحياة التي أهملتها واستكشف فرص جديدة»، حسبما ذكرت شبكة «بي بي سي» البريطانية.

وفي هذا السياق تكشف «الوطن» عن أبرز المعلومات عن وزير الدفاع البريطاني الجديد، جرانت شابس، ضمن الموضوعات المهمة التي تطرحها للقارئ علي مدار 24 ساعة.

6 معلومات عن وزير الدفاع البريطاني الجديد

ولد وزير الدفاع البريطاني الجديد، جرانت شابس، يوم 14 سبتمبر عام 1968 فى واتفورد.

التحق وزير الدفاع البريطاني، بجامعة مانشستر متروبوليتان.

وزير الدفاع البريطاني، هو سياسي بريطاني شغل منصب وزير الداخلية منذ منتصف شهر أكتوبر 2022.

شغل جرانت شابس، منصب وزير النقل في حكومة بوريس جونسون خلال الفترة ما بين 2019 و2022.

تولي منصب عضو البرلمان الخامس والخمسين لبريطانيا، خلال الفترة ما بين 6 مايو 2010 و 30 مارس 2015.

عمل في منصب الأمين العام لحزب المحافظين، في الفترة ما بين 4 سبتمبر 2012 و 11 مايو 2015.