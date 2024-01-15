مسؤول إسرائيلي سابق: بلدنا لن تتمتع بالأمن.. أطلقوا سراح مروان البرغوثي

أدلى قائد سابق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي يدعى شين بيت، بتصريحات خلال لقاء له مع صحيفة الجارديان البريطانية، عارض فيها الكثير من التصرفات والسياسات الإسرائيلية خلال الحرب على غزة المستمرة من 7 أكتوبر الماضي.

إطلاق سراح مروان البرغوثي خطوة حيوية نحو مفاوضات هادفة

ودعا «بيت»، إلى إطلاق سراح مروان البرغوثي أحد أقدم الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إذ يرى إن إطلاق سراحه، سيعد خطوة حيوية نحو مفاوضات هادفة، لاسيما أن استطلاعات الرأي الأخيرة أشارت إلى أنه سيهزم رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وبالتالي سيكون مناسبا ليؤسس حكما فلسطينيا، خاصة أنه يؤمن بحل الدولتين، كما أنه يتمتع بشعبية، عززها دخوله السجن ومكوثه فيه لسنوات طويلة.

أما فيما يخص رأي قائد سابق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي بخصوص حل الدولتين، يقول: إن إسرائيل لن تتمتع بالأمن حتى يكون للفلسطينيين دولتهم الخاصة، إذ أن لا يمكن ردع أي شخص أو مجموعة، إذا كان يعتقد أن ليس لديه ما يخسره.

بيت: حماس لا تمثل جميع الفلسطينيين

أما بخصوص الهدف الذي تروج له دولة الاحتلال بأنه هدفها من العدوان على غزة القضاء على حماس، فيرى بيت أن هذا الهدف غير واقعي إلى حد ما، منبها الإسرائيليين قائلا: «حماس لا تمثل جميع الفلسطينيين، وهي حقيقة لا يدركها أغلب الإسرائيليين».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجيش الاحتلال وقياداته أكدا أكثر من مرة أن العدوان على غزة لن يتوقف قبل القضاء على الفصائل الفلسطينية، التي يختبئ قادتها العسكريون في أنفاق طويلة ممتدة تحت الأرض في قطاع غز.