رئيس الحكومة العراقية المكلف يعرض أسماء الوزراء المرشحين على البرلمان غدا

كشف رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مساء اليوم الأربعاء، عن عقد جلسة للبرلمان ظهر غدا ظهر، من أجل منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.

ويدقق «السوداني»، المعين قبل أيام قليلة، في الأسماء النهائية للوزراء المرشحين في حكومته الجديدة من أجل عرض الأسماء غدا على مجلس النواب.

الهيئات المدققة في أسماء المرشحين

فيما ذكرت الحكومة العراقية في بيان لها، أن عملية التدقيق تُجرى عبر لجان مختصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية العراقية، وكذلك هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة العراقية.

طرق مراجعة أسماء الوزراء المرشحين

وتتأكد الجهات من أسماء الأشخاص والشهادات الحاصلين عليها والتحقق من الموقف الجنائي لكل مرشح وزاري على حدة، وكذلك التأكد من سلامة الموقف من هيئتي الزاهة والمساءلة والعدالة مع استبعاد أي مرشح غير لائق بحسب الجهات المذكورة.