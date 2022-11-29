رئيس الحكومة العراقية يوجه وزراءه بتقديم موقف شهري بإجراءاتهم في مكافحة الفساد

وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، جميع الوزراء في حكومته، بتقديم موقف شهري بشأن إجراءاتهم في مكافحة الفساد المالي والإداري.

توجيه لجميع الوزارات

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان مجلس الوزراء العراقي، إن «محمد شياع السوداني وجّه جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بالحكومة والمحافظات، باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال متطلبات وزارة المالية في تثبيت الذين تزيد خدمتهم على سنتين من المتعاقدين، وإرسالها إلى وزارة المالية لأغراض التدقيق والتثبيت».

استرداد الأموال

وشدد السوداني على «عدم اقتصار إجراءات الحكومة على مكافحة الفساد، بل الأهم منه هو استرداد الأموال العامة التي تمت سرقتها».