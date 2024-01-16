خطر جديد يهدد الأطفال بسبب فيروس منتشر عالميا.. «يدمر الأعصاب»

من جديد عاد شبح الفيروس المخلوي التنفسي للظهور من جديد، لكن تلك المرة بتهديد آخر، إذ يستهدف أماكن جديدة بعيدًا عن الجهاز التنفسي، خاصة بين الأطفال، التي أصبحت أكثر عرضة للإصابة بالفيروس المنتشر بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

تفاصيل دراسة جديدة عن خطر الفيروس المخلوي التنفسي

«يستهدف الجهاز العصبي».. خطر جديد يداهم الأطفال الذين باتوا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التنفسي، وذلك وفقًا لدراسة جديدة أجراها عدد من الباحثين في جامعة تولين في نيو أورليانز الأمريكية، أكدت أن المصابين بالفيروس تظهر عليهم أعراض عصبية في أحيان كثيرة.

الدراسة وجدت أن الفيروس يمكنه اختراق الخلايا العصبية بشكل مباشر، ما بدوره يؤدي إلى الإصابة بالتهاب مفرط وبالتبعية يستهدف الأعصاب، ومن سوء الحظ أن الفيروس يستهدف الأطفال في أول عامين من العمر بنسبة 90%، ما يشكِّل خطرًا على صحتهم.

أعراض الفيروس تشبه البرد بشكل كبير، لكن في حالة التعامل معه بشكل خاطئ، قد يؤدي ذلك إلى مضاعفات خطيرة، تصل إلى التهابات حادة في الرئة، وأحيانًا يصل الأمر إلى اعتلال في الدماغ.

تفاصيل الدراسة الجديدة

في الدراسة الجديدة، استعان عدد من الباحثين بخلايا جذعية بشرية في مزارع ثلاثية الأبعاد، من أجل تعريضها للفيروس المخلوي التنفسي، وكانت النتيجة صادمة، بعدما وجدوا أن الفيروس يمكن أن يسبب التهابًا في الخلايا العصبية، ما بدوره يؤدي إلى تلفها.

كما أكدوا على أهمية الوقاية من الإصابة بالفيروس، وذلك من خلال التطعيم والابتعاد عن الأماكن التي يمكن أن تكون غير نظيفة أو معقمة، واتخاذ الممارسات الصحية السليمة، مثل غسل اليدين بشكل متكرر.

توصيات الدراسة من أجل تفادي الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي