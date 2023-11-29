هل ظهر فيروس جديد مع بداية الشتاء؟.. «الصحة» تكشف التفاصيل

أصدر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تقريرا رسميا أوضح فيه حقيقة ظهور فيروس جديد في الشتاء، موضحا أنّ معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية ترتفع في مثل هذا الوقت من السنة، وهي عبارة عن مجموعة فيروسات تصيب الجهاز التنفسي.

ظهور فيروس جديد في فصل الشتاء

وحددت وزارة الصحة والسكان الفيروسات التنفسية المنتشرة، وجاءت على النحو التالي.

- مجموعة فيروسات الأنف Rhino viruses.

- الإنفلونزا.

- الفيروس المخلوي التنفسي.

- فيروس كورونا المستجد.

- فيروس نظير الإنفلونزا.

- فيروس الغدي ابشتاین بار.

أعراض الفيروسات التنفسية

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الفيروسات التنفسية تشترك في نفس الأعراض، وهي كما يلي.

- العطس.

- الحمى الخفيفة.

- الصداع.

- التهاب الحلق.

- آلام العضلات.

- انخفاض الشهية.

ونصح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الجميع بأخذ لقاحات الإنفلونزا لحمايتهم من الفيروسات المنتشرة.