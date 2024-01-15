وكيل «صحة الشرقية» يوجه بسرعة إصلاح الأجهزة المعطلة بمستشفى الكبد في ههيا

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بزيارة لمستشفى الكبد والجهاز الهضمي بههيا، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، لمتابعة انتظام سير العمل بها، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

وكيل صحة الشرقية تفقد مستشفى الكبد والجهاز الهضمي

وتفقد وكيل وزارة الصحة يرافقه النائب الإداري بالمستشفى، الأقسام الطبية المختلفة، كما اطمأن على الحالة الصحية للمرضى وحرص على الاستماع إليهم بوحدة العناية المركزة، والتي تسع لـ32 سريرا، وبها 18 حالة.

سرعة إصلاح الأجهزة الطبية المعطلة

ووجه وكيل الوزارة بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما وجه بسرعة إصلاح الأجهزة الطبية المعطلة بالمستشفى. كما تفقد الأقسام الداخلية والتي تسع لعدد 24 سرير، وبها 10 حالات، وتم الاطمئنان على سرعة استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة للمرضى.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان، بالتعاون الكامل مع كافة الجهات والمؤسسات الطبية التابعة للصحة، ومسؤوليات وكلاء الوزارة المباشرة عن كافة المستشفيات بالمحافظة، والوقوف على احتياجات المستشفيات المختلفة.