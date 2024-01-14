«الصحة» تحدد أعراض التهاب الجيوب الأنفية الحادة.. إذا ظهرت عليك توجه للطبيب فورا

حددت وزارة الصحة والسكان، أعراض التهاب الجيوب الأنفية الحادة بالتزامن مع فترة التقلبات الجوية.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورفع التوعية الصحية لدى المواطنين والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار بالغة على صحة الجسم.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية الحادة

وجاءت أعراض التهاب الجيوب الأنفية الحادة على النحو التالي:

- الصداع

- ألم بالوجه

- التعب والسعال

- ضغط الأذن أو الامتلاء

- احتقان أو انسداد بالأنف

- صعوبة أو عدم القدرة على الشم

- ارتفاع درجة الحرارة الجسم إلى 38 درجة

- إفرازات سميكة من الأنف عادة ما تكون صفراء إلى خضراء

الذهاب إلى الطبيب فورا في هذه الحالة

وقالت وزارة الصحة والسكان في حال ظهور هذه الأعراض لابد من الذهاب إلى المستشفيات فورا أو الذهاب إلى أقرب طبيب، محذرة من الحصول على أي أدوية متعلقة بالتهاب الجيوب الأنفية الحادة دون الرجوع إلى الطبيب.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن تشخيص الحالات المرضية تختلف من مواطن إلى آخر، لافتة إلى أن البروتوكولات العلاجية والجرعات تختلف من مواطن إلى آخر حسب التشخيص من الطبيب، ويجب البعد عن العشوائية الدوائية إذ أنها لا مضاعفات على أجهزة الجسم.