الصحة العالمية: 140 مليون شخص في إقليم شرق المتوسط بحاجة إلى مساعدات إنسانية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الأوضاع الصحية في إقليم شرق المتوسط باتت مهددة على نحو لم يسبق له مثيل، وأن 140 مليون شخص في إقليم شرق المتوسط بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل.

وأضافت«الصحة العالمية»، أنه يجب توفير نحو 706 ملايين دولار، للاستجابة لحالات الطوارئ الكبرى في إقليم شرق المتوسط، وأن هناك مليون نازحة ونحو 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة، ونعمل على تقديم الدعم والمساعدة للسكان.

وأكدت المنظمة، أن سكان غزة يعيشون جحيما، ولا يوجد مكان آمن بالقطاع بعد 100 يوم من الحرب.