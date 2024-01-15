«التضامن»: 2800 جمعية تعمل في مجال البيئة باستثمارات 3.3 مليار جنيه

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في الجلسة الوطنية التعريفية لخطة عمل برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية المرحلة السابعة «2022- 2206»، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر والدكتور عماد الدين عدلي المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة والدكتورة هالة يسري رئيس لجنة التيسير الوطنية لبرنامج المنح الصغيرة مرفق البيئة العالمي وعدد من الجمعيات الأهلية.

التحديات البيئية التي تواجه مصر والعالم

وأعربت وزيرة التضامن عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الهام، الذي يعكس التزامًا مشتركًا بتعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والتصدي للتحديات البيئية التي تواجه مصر والعالم، مقدمة الشكر والتقدير لوزارة البيئة ومرفق البيئة العالمي على تنظيم هذا البرنامج الرائد للمنح الصغيرة، الذي يهدف إلى دعم مشاريع الجمعيات الأهلية المبتكرة والمؤثرة في مجالات مختلفة مثل التنوع البيولوجي والتغير المناخي والمياه والنفايات والطاقة المتجددة.

وأضافت القباج، أنَّ اللقاء يكتسب أهمية كبرى من المحاور المرتبطة به، حيث تستهدف الدولة المصرية تحقيق الحياة الكريمة وهو ما يرتبط بتحقيق العدالة الاجتماعية والمناخية، متقدمة بالشكر لمرفق البيئة العالمي في رعايته للمشروعات الرائدة للجمعيات الأهلية، مثنية على التجربة المصرية للعمل الأهلي ودوره في قضايا البيئة.

وأشارت إلى أن عدد الجمعيات العاملة في مجال البيئة 2800 جمعية منها 274 جمعية تعمل على قضايا تغير المناخ باستثمارات تصل إلى 3.3 مليار جنيه مصري تقريبا، وهناك اتحاد نوعي تمّ تدشينه للجمعيات المهتمة بالمناخ يضم 50 جمعية تقريبا وتتنوع المشروعات البيئية المنفذة بالجمعيات منها ما يتعلق بتحويل المخلفات الزراعية لمنتجات صديقة للبيئة ومشروعات الإنتاج الغذائي ودعم تحول الاقتصاد الأخضر ونشر فكرة الزراعات الذكية وترشيد استخدام المياه والتخلص الآمن من المخلفات وتبادل الخبرات مع الجهات والمراكز البحثية والعلمية.

ولفتت إلى أنَّ الجمعيات الأهلية التي تم اختيار مشاريعها في المرحلة الأولى من هذا البرنامج خلال مرحلته السابعة تتمثل في 16 مشروعاً من 7 محافظات مختلفة من 4 أقاليم جغرافية تعبر عن تمثيل متوازن وقوي من جميع أنحاء الجمهورية، حيث تعد هذه المشاريع نماذج مشرفة للمبادرة والإبداع والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية والدولية.

البيئة وقضايا الفقر

وأوضحت القباج، أنَّ الوزارة معنية بموضوعات البيئة لاتصالها الوثيق بقضايا الفقر، إذ تنعكس على نصيب المواطن من جودة الحياة والتنمية الاقتصادية وتحسين سبل العيش الخاصة، مؤكّدة أهمية نشر الوعى حول القضايا البيئية ونشر التوعية حول ترشيد استخدام الموارد الطبيعية خاصة أنَّ الفئات الأولى بالرعاية هم الأكثر تأثرا بالقضايا البيئية وبصفة خاصة المرأة.

وأوضحت دور الرائدات من خلال 15 ألف رائدة مجتمعية في ذلك، إذ يعد أحد محاور برنامج «وعي» هو ترشيد استخدام المياه والحفاظ علي الموارد البيئية ومرحبة في ذلك بالتعاون مع وزارة البيئة، مؤكّدة أنَّ العدالة المناخية تعني ضمان التوزيع العادل للأعباء، مثمنة الجهود المصرية أثناء قمة المناخ (cop27) والتي عقدت في شرم الشيخ عام 2022.