«المصريين الأحرار» بمطروح يبحث التعاون مع «التضامن» لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية

التقى وفد حزب المصريين الأحرار بمحافظة مطروح، مع الدكتورة دار السلام حسين مدير عام التضامن الاجتماعي بمطروح؛ في ضوء الزيارات الرسمية للمسؤولين ومناقشة خدمات المواطنين وتقديم طلباتهم.

أعمال مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح

ضم وفد الحزب، سلطان أبوالشيخ الزعيري أمين الحزب بمحافظة مطروح، وعلي اللحامي أمين التنظيم وعدد من أعضاء هيئة المكتب، وبحث مع مدير عام التضامن مساهمة الحزب بمطروح في أعمال مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح من توزيع المواد الغذائية وحصر الأسر الأولى بالرعاية والأكثر فقرا وكذلك الأسر بالمناطق النائية والبعيد عن التجمعات العمرانية.

وكان التقى وفد من المصريين الأحرار بمحافظة مطروح، مع المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، في ضوء الزيارات الرسمية للمسؤولين ومناقشة خدمات المواطنين وتقديم طلباتهم.