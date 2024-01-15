«التضامن»: الرئيس السيسي وجه بضرورة الاستثمار في المواطن

أكدت ماري كنعان، مستشارة وزيرة التضامن للتسويق والمسؤولية الاجتماعية والتطوير المؤسسي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة الاستثمار في المواطن، من حيث أولويات الموضوعات ومنهجية التعامل والتمكين الاقتصادي، عبر مشروعات ودراسات مجتمعية عن كل احتياجات المواطن.

التمكين الاقتصادي للمواطن على رأس أولويات وزارة التضامن

وأضافت «كنعان»، خلال لقائها مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التمكين الاقتصادي للمواطن على رأس أولويات وزارة التضامن، منوهة أن التمكين يحدث في مجالات التعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي.

الوزارة تعمل على تأهيل المواطنين في إقامة المشروعات وإدارتها وتمويلها ودعمها باستمرار

وأضافت مستشارة وزيرة التضامن للتسويق والمسؤولية الاجتماعية والتطوير المؤسسي، أن الوزارة تعمل على تأهيل المواطنين في إقامة المشروعات وإدارتها وتمويلها ودعمها باستمرار، معلنة أن «مبادرة مصر بتتغير للأفضل» تتواجد خلال 12 يوما بكل محافظة بمراكزها المتعددة.

المرحلة الثالثة قاربت على البداية وخاصة قرى حياة كريمة والمناطق العشوائية

وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة قاربت على البداية وخاصة قرى حياة كريمة والمناطق العشوائية، مختتمة «نبذل مجهودا كبيرا في تلك المبادرة ومستمرون دائما حال توفير الموارد لخدمة المواطنين».