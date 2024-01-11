«الاحتلال الإسرائيلي» يزعم العثور على مكان احتجاز الرهائن في أنفاق غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة عثرت على نفق كانت حركة حماس تحتجز فيه رهائن، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، قائلة إن الجيش أظهر النفق للصحفيين الذين جرى اصطحابهم إلى حي قريب من أنقاض المنازل والشوارع المدمرة.

العثور على الحمض النووي للرهائن

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، جاء وصف العثور على النفق بأن هناك كوخ من الصفيح المموج يغطي مدخل النفق في ساحة سكنية، وأدى سلم مؤقت إلى الممر الضيق تحت الأرض، على عمق حوالي 2.5 متر، وكان النفق حارا ورطبا، وجدرانه مبطنة بالخرسانة والأسلاك الكهربائية، وفي الداخل كان هناك حمام.

ومن جانبه زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه عثر على أدلة على وجود الرهائن هناك، بما في ذلك الحمض النووي الخاص بهم، قائلا المتحدث باسم الجيش الأدميرال دانييل هاجاري: «احتجاز الرهائن هنا في نظام الأنفاق هذا».

ولم يقدم هاغاري أي تفاصيل عما جرى العثور عليه بالضبط في النفق، ولم يذكر متى كان الرهائن هناك أو يحدد هويتهم، كما لم يذكر ما إذا كان من المعروف أنهم أحياء أم أموات.

ماذا قال الرهائن عن الأنفاق؟

وقال المتحدث بجيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق: «نحن مستمرون في العمل بتصميم، فوق وتحت الأرض في خان يونس»، مضيفا أن القوات عثرت على نفق هناك حيث كان الرهائن يقيمون في ظروف صعبة تحت الأرض.

ووصف العديد من الرهائن الذين جرى إطلاق سراحهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في أواخر نوفمبر أنهم كانوا محتجزون داخل الأنفاق، التي يصفها جيش الاحتلال بأنها مستخدمة من جانب حماس، لتهريب الأسلحة والفصائل في جميع أنحاء القطاع.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، تم العثور على النفق في جزء من المدينة التي يبدو أنها تعرض لقتال عنيف فيما تعرض المنزل المجاور لأضرار بالغة، وفي الوقت ذاته يقول جيش الاحتلال إن حماس تعمل من داخل الأنفاق حتى أنهم يعتقدون يحيى السنوار، القيادي البارز في حماس، يختبئ داخل نفق بمكان ما في خان يونس.