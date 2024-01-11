تقديرات جيش الاحتلال لتكلفة شبكة أنفاق غزة.. ملايين الدولارات و1800 طن حديد

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تقديرات وضعها جيش الاحتلال الإسرائيلي لتكلفة شبكة الأنفاق، التي أنشأتها فصائل المقاومة الفلسطينية في أنحاء قطاع غزة، والتي تسببت في تكبد جيش الاحتلال لخسائر فادحة، خلال عمليات الاجتياح البرية في مختلف محافظات القطاع الفلسطيني.

المقاومة استثمرت ملايين الدولارات في حفر الأنفاق

ونقلت صحيفة «هآرتس»، اليوم الخميس، عن وحدة الاستخبارات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أن المقاومة استثمرت ملايين الدولارات في حفر الأنفاق الممتدة على مئات الكيلومترات عبر قطاع غزة.

وبحسب تقرير الصحيفة العبرية، فإن البيانات التي عثرت عليها قوات الاحتلال في غزة، والتي تم دمجها مع تحليلات الأنفاق المكتشفة حتى الآن، تظهر أن المقاومة استخدمت أكثر من 6000 طن من الأسمنت، ونحو 1800 طن من حديد التسليح، لإنشاء الأنفاق تحت الأرض.

قوات الاحتلال تواصل العدوان على الشعب الفلسطيني

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن استشهاد واصابة عشرات الآلاف من الفلسطنيين، بخلاف المفقودين، أغلبهم من النساء والأطفال، بالاضافة إلى استهداف المستشفيات والمدارس والمؤسسات الأممية وسيارات الإسعاف وغيرها.

ووفق تقارير لمكاتب الأمم المتحدة، فقد تسبب العدوان الإسرائيلي في تشريد قرابة 1.9 مليون فلسطيني، تم تهجيرهم قسرياً من منازلهم، ويعيشون حالياً في خيم الإيواء ومخيمات النازحين، وتدمير مئات الآلاف من المنازل والبيوت الفلسطينية في الحرب التي تدخل يومها الـ97.