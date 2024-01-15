وزيرة التضامن تعلن تدشين منصة متكاملة للطفل تشمل جميع بياناته

أكدت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع لجنة إعداد مشروع قانون الطفل، أنَّ أهم ما يميز القانون أنه يشمل جميع القطاعات والفئات التي تعكس الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ويراعي المستحدثات مثل العدالة التصالحية، عن مراعاه لترخيص الحضانات والرعاية البديلة.

قانون الطفل

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنَّ الهدف من قانون الطفل ضم جميع القطاعات في قانون متكامل، معلنة عن إعداد منصة متكاملة خاصة بالطفل وبمجرد كتابة رقمه القومي تظهر البيانات الخاصة به سواء كان من ذوي الاحتياجات الخاصة أو غيره.

وأشارت إلى أنَّ القانون خاضع للتعديلات والإضافة والدمج، ويشمل أيضا تكلفة الأطفال على الدولة بجانب المنظور الحقوقي، فضلاً عن ضم الحماية والرعاية والدعم النقدي لتكافل وكرامة.