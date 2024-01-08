ضوابط وشروط التقديم لامتحانات الثانوية العامة لطلاب الدمج.. اعرف الخطوات

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، تفاصيل وضوابط وشروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة لطلاب الدمج للعام الدراسي الحالي 2023-2024، مشيرة إلى أنَّه يطبق نظام الدمج على الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة المدمجين بمدارس التعليم العام وتتضمن «الإعاقة الذهنية البسيطة، بطيء التعلم، الشلل الدماغي، اضطراب طيف التوحد، متلازمة داون، كف البصر، ضعف البصر، ضعاف السمع، الإعاقات الحركية».

شروط وضوابط التقدم لامتحانات الثانوية العامة الدمج

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، أنَّه يتمّ السماح للطلاب المدمجين بمدارس التعليم العام بالتقدم لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وفقًا للضوابط والشروط التالية:-

- إذا كان الطالب مدمج من بداية المرحلة الثانوية أو محول من مدارس التربية الخاصة إلى الصف الثاني الثانوي بمدارس التعليم العام - على الأقل - وفي حالة تقدم ولي الأمر بطلب لأداء نجله لامتحان الصف الثالث الثانوي مباشرة في ذات العام حال حدوث ظرف قهري للطالب أدى إلى حدوث إحدى الإعاقات سالفة الذكر يرفق بالطلب أصل التقرير الطبي معتمد من اللجنة الطبية العليا بالمديرية التابع لها الطالب ، وتقوم الإدارة العامة للتربية الخاصة بالوزارة باتخاذ باقي الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .

- يسمح للطلاب من ذوى الإعاقة التالية (الإعاقة الذهنية البسيطة - بطيئئ التعلم - الشلل الدماغي - اضطراب طيف -التوحد - متلازمة داون - كف البصر - ضعف البصر - ضعاف السمع - الإعاقات الحركية) بالتقدم لأداء امتحان الثانوية العامة وفق الإجراءات التالية:

المستندات المطلوبة للتقديم للامتحانات

- يتقدم ولي أمر الطالب إلى الإدارة العامة للتربية الخاصة بطلب لأداء الامتحان مرفقاً به المستندات التالية «إثبات قيد الطالب المنتظم - تقرير طبي بالحالة الصحية للطالب ويحدد به معدل الذكاء - صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر - صورة من قرار الدمج إن وجد».

- أما بالنسبة للطلاب المتقدمين على نظام المنازل عليهم التقدم بإفادة معتمدة من الإدارة التعليمية بتقدمهم لأداء الامتحان .

- تقوم لجنة الدمج المشكلة بالإدارة العامة للتربية الخاصة بديوان عام الوزارة بدراسة تلك المستندات وفي حالة استيفاءها يتسلم ولي الأمر الطالب خطابًا للتوجه إلى اللجنة الطبية لتوقيع الكشف الطبي.

- يسلم ولي أمر الطالب أصل التقرير الطبي المعتمد إلى لجنة الدمج بالإدارة العامة للتربية الخاصة على أن يكون التقرير موضحاً به (نوع الإعاقة - نسبة الذكاء - تقرير تفصيلي عن حالة الطالب الصحية).

- تفحص الإدارة العامة للتربية الخاصة المستندات وعمل تقييم لكل طالب متقدم لأداء الامتحان.

- يجرى تجميع الحالات في كشوف موضحاً بها «الاسم - المدرسة - الإدارة التعليمية - المديرية التعليمية - نوع الإعاقة - اللغة الأجنبية الثانية - ملاحظات».