محافظ قنا يتفقد محطة تداول الحاويات بميناء سفاجا البحري

زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ميناء سفاجا البحري بمحافظة البحر الأحمر، في استجابة سريعة بإقامة محطة لتداول الحاويات بميناء سفاجا البحري، لتسهيل تصدير منتجات المناطق الصناعية بالمحافظة، بهدف تعزيز أوجه الاستفادة المثلى من الميناء في خدمة قطاع الاستثمار بالمحافظة، لا سيما بعد أعمال التطوير التي شهدها الميناء مؤخرا، وكان في استقباله اللواء عبد الرحيم محمد حميد، رئيس الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، واللواء بحري ياسر عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية لميناء سفاجا البحري.

وتأتي الزيارة بهدف تعزيز أوجه الاستفادة المثلى من الميناء في خدمة قطاع الاستثمار بالمحافظة، لا سيما بعد أعمال التطوير التي شهدها الميناء مؤخرا.

ضم الوفد المرافق لمحافظ قنا، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ، ولفيف من رؤساء الشركات والقيادات التنفيذية بالمحافظة وكبار المستثمرين.

مواني البحر الأحمر

وبدأ اللقاء بكلمة رئيس الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر الذي استعرض فيها جهود الدولة المصرية في تطوير المواني البحرية، مثل ميناء سفاجا وميناء الغردقة ونويبع وغيرها، مشيرا أن الهيئة يتبعها العديد من المواني البحرية التي تمتد على سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة التي تتميز بموقع متميز في مسار التجارة العالمية وتشرف على العديد من المواني التخصصية (بترولية - تعدينية - سياحية).

محطة الحاويات في سفاجا

وشكر محافظ قنا، رئيس الهيئة، على حسن الاستقبال وثمن الجهد المبذول من هيئة المواني في تطوير المواني التابعة لها لمواكبة التطورات وتلبية احتياجات المستثمرين في مختلف القطاعات مما ينعش مناخ الاستثمار في محافظة قنا والمحافظات المجاورة.

ومن جانبه أوضح رئيس الإدارة المركزية لميناء سفاجا البحري، أن تطوير ميناء سفاجا يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف جعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات، مضيفا أن الميناء يقع على الساحل الغربي للبحر الأحمر وهو عبارة عن خليج طبيعي على مسافة 60 كيلومترا جنوب الغردقة على مسافة 225 ميل بحري جنوب ميناء السويس، وهذا الخليج الطبيعي محمي من الجهة الشرقية والشمالية حماية طبيعية بجزيرة سفاجا، كما أنه محمي من الجهة الغربية من الرياح السائدة بواسطة الجبال، ويسمح باستقبال السفن كبيرة الغاطس.

وعلى هامش اللقاء، تم فتح باب النقاش مع المستثمرين حول مستقبل الاستيراد والتصدير في ظل تطوير الميناء، كما تبادل محافظ قنا واللواء عبد الرحيم محمد حميد الدروع التذكارية.