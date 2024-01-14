محافظ قنا يستقبل 45 مواطنا لبحث شكواهم والعمل على حلها

قال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي باسم محافظ قنا، إن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الاعتماد على كل وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

محافظ قنا ونائبه يستقبلان المواطنين

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، استقبلا اليوم الأحد، 45 مواطنًا للاستماع لشكواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية، بهدف تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، وسمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

حل مشكلات المواطنين سريعا

وقال المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن استقبال المواطنين وحل مشكلاتهم يأتي من منطلق حرص محافظ قنا على حل مشكلاتهم، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل كل آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات.