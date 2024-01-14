محافظ قنا يشهد أداء اليمين لمدير التعليم العام

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أداء اليمين للدكتور وائل سيد عبد الرحيم، لتوليه منصب مدير عام التعليم العام بمديرية قنا للتربية والتعليم، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

محافظ قنا يهنئ مدير عام التعليم العام الجديد

وجاء نص القسم: «أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون وأن أخدم الدولة وأن أحافظ على المال العام وأن أؤدي واجباتي الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب».

ومن جانبه أعرب محافظ قنا عن خالص التهنئة لمدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بقنا، متمنيا له التوفيق في دعم وتطوير منظومة العمل، وبذل أقصى الجهد والتفاني وتحمل المسؤولية، موجها إياه بحسن معاملة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا أن المحافظة تضم مجموعة متميزة من التنفيذيين الذين يعملون وفق رؤية واضحة واستراتيجية تنموية محددة لخدمة المواطن وتحقيق رضاه.