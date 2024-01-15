تقرير رسمي إسرائيلي يكشف كارثة تنتظر دولة الاحتلال: «مسألة وقت على وقوع زلزال بها»

كشف تقرير مراقب الدولة في إسرائيل أن تعرض إسرائيل لزلزال مسألة وقت، موضحا أنه بعد مرور 18 عامًا على إطلاق الخطة الوطنية لحماية المباني من الزلازل لم تحقق بعد هدفها.

وفي التقرير الذي بثته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، يؤكد أن حدوث زلزال قوي في إسرائيل مسألة وقت، وبالتالي ومن المهم جدا الاستعداد لذلك، مشيرا إلى أنه حتى نهاية عام 2021 تمت الموافقة على المخطط لـ6% فقط من المباني السكنية التي تحتاج إلى تدعيم، بينما عمليا تم تدعيم 3.5% فقط من المباني.

60 % من المستشفيات مهددة

بحسب التقرير أيضا، يظهر أن 60% من المستشفيات ليست مقاومة للزلازل أو أن مستوى مقاومتها غير معروف، كما أنه ومن أصل 186 مليون شيكل المخصصة لحماية المباني وتقويتها ضد الزلازل، وتم استخدام سبعة ملايين شيكل فقط.

ومكتب مراقب الدولة مسؤول عن الرقابة الخارجية لعمل الوزارات الحكومية، والحكم المحلي والجهات العامة المختلفة في الدولة، ويقوم بمراقبة إدارة الشؤون المالية للكتل والأحزاب.

كما أن للمكتب وحدة مستقلة مسؤول عنه مفوض شكاوى الجمهور المسؤول عن حماية المواطن من المس به من قبل سلطات الحكم.