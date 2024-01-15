خوفا من الصواريخ.. قصة إنشاء الاحتلال الإسرائيلي أكبر مستشفى تحت الأرض (فيديو)

بعد مرور أكثر من 101 يوم على حرب غزة، تعد إسرائيل نفسها جيدًا بسبب زيادة التوتر العسكري مع حزب الله اللبناني، على الحدود الشمالية، إلى جانب ارتفاع عدد المصابين في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال إنشاء مركزًا طبيًا كبيرًا تحت الأرض، يستوعب نحو 2200 مريض.

ووفقا لشبكة «يورونيوز»، يقع المركز الطبي التابع لمستشفى رمبام في مدينة حيفا تحت الأرض، حيث جرى تحويل جراج للسيارات تحت الأرض إلى قسم طبي كامل، وتجهيزه بكافة المستلزمات الطبية، بعد تصاعد الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، خوفًا من صواريخ المقاومة الفلسطينية، ودخول وزيادة التوتر العسكري مع حزب الله اللبناني.

إسرائيل تنشئ مستشفى تحت الأرض

يذكر أن الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ساهمت في زيادة المخاوف لدى إسرائيل، التي أمرت بإجلاء أكثر من 115 ألف إسرائيلي من الشمال بسبب التوترات المتصاعدة، بعد مقتل 12 جندي إسرائيلي، وإصابة ما يقرب من 170 إسرائيليًا حتى الآن، جراء إطلاق الصواريخ من لبنان.

إصابة 19 إسرائيليًا في حادثتي دهس وطعن

وكانت هيئة الإسعاف الإسرائيلي، قد أعلنت، إصابة نحو 19 إسرائيليًا في حادثتي دهس وطعن برعنانا شمال تل أبيب، مؤكدة أن حالة بعض المصابين الإسرائليين خطيرة، ونقل معظم الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية».