«دراسة واقتصاد» يسلط الضوء على التقييم الائتماني الإيسكور «I Score»

تحدث الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي للراديو 9090، في برنامجه «دراسة واقتصاد» اليوم الاثنين، عن التقييم الائتماني الإيسكور «I Score»، الذي يعمل على تحديد مستوى العملاء في البنوك عن التزاماته المختلفة من سداد القروض والبطاقات ائتمان والأقساط، ويستخدمه المقرضون وشركة الاستعلام الائتماني.

وكشف عبدالفتاح مصطفى الأخطاء المتكررة وغير المتوقعة التي يقع فيها العملاء، والتي تؤثر على التقييم الائتماني وتضعهم في القائمة السلبية بالإضافة إلى أنواع القروض والنصائح، وذلك من خلال استضافته للمسؤول المصرفي وليد عادل.

وذكر عادل أن الإيسكور يتراوح بين رقمين محددين، 400 و850 نقطة، أي الأعلى والأقل تقييمًا للعميل والقدرة على سداد الديون والتزاماته المالية، فالـ«I Score» المرتفع يدل على أن الشخص يتمتع بتقييم جيد أو ممتاز ويمكنه الحصول على تمويل من البنك أو الشركة المرغوب فيها، أما التقييم المنخفض حسب الدرجة أيضًا تجعله يواجه صعوبة في إمكانية الحصول على التمويل، أما في حال وضعه في القائمة السلبية يتم منعه، ولكن هناك حلول يمكن اتباعها لتعديل ذلك.

وأضاف المسؤول المصرفي خلال برنامج «دراسة واقتصاد»، أن أبرز الأخطاء التي يقع فيها الشخص وتسبب إلى تقييم ائتماني سلبي «عدم سداد الأقساط في الوقت المحدد سواء في القروض، أو عند الدخول في جمعيات المتوفرة على التطبيقات الهاتفية، أو عدم سداد البطاقات الائتمانية»، ومن أغرب الأخطاء التي يمكن أن تؤثر على العميل عدم دفع النفقة الزوجية.

وتابع عادل عن الحلول لتعديل التقييم الائتماني أو تجنب حدوث ذلك بأن يجب على الشخص سداد الأقساط والالتزامات المالية في مواعيدها المحددة وفي حال وجود متأخرات يجب سدادها فورا للتأثير الإيجابي على درجة تقييم الإيسكور والالتزام بالحصول على التمويلات والقروض من البنوك في حالات الضرورة القصوى وبالحدود التي يستطيع صاحب القرض تحملها للوفاء بها في مواعيدها المحددة.