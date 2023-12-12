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انتخابات المصريين بالداخل

الإعلامي عبد الفتاح مصطفى يدلي بصوته في الانتخابات: أثبتت وعي المصريين

كتب:

منتصر سليمان
10:41 ص | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الإعلامي عبد الفتاح مصطفى

الإعلامي عبد الفتاح مصطفى

أدلى الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي لـ«راديو 9090»، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمقر لجنته الانتخابية في مدرسة بدر، بمنطقة الدقي.

وأشاد بالوعي الذي يظهره المواطنون أمام اللجان الانتخابية، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذا العرس الديمقراطي المميز، والذي يعكس وعي المصريين بأهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها حقًا وواجبًا دستوريًا، كما أنها تعكس رغبة المصريين في المشاركة في صناعة مستقبلهم.

وأشار إلى أنه شهد في حياته عدة انتخابات سابقة؛ لم يحظ فيها حدث بقدر هذا الحجم الكبير من مشاركة المصريين في التصويت الإنتخابي، وإن دل على شيء فإنما يدل على وعي المصريين في تحديد مستقبلهم. 

 

 

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