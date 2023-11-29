مصطفى بكري: الصعيد يدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات

قال الأنبا بيمن، راعي مطرانية قوص ونقادة، إن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، حقق طفرة في جميع المجالات في العصر الحديث من طرق ومدن جديدة، ونهضة شامل في كل المجالات، لذلك نحن معه في الانتخابات الرئاسية لاستكمال الجمهورية الجديدة.

ودعا خلال كلمته، في مؤتمر حزب مستقبل وطن قنا في استاد قفط الرياضي بقنا، المواطنين إلى الخروج إلى الانتخابات الرئاسية والتوافد على اللجان خلال فترة الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، حتى تبهر الحشود العالم.

وقال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، نحن جئنا على أرض قفط جنوب محافظة قنا: «نحن هنا على أرض خصبة، جئنا هنا لنقول للرئيس عبدالفتاح السيسي، الصعيد كله معاك في الانتخابات الرئاسية، لأنه الرئيس الوحيد الذي اهتم بالصعيد وتنفذ مشروعات تنموية وخدمية كبيرة»، موضحا أنه لا بد من دعم السيسي لاستكمال سلسلة التنمية.

وتابع «بكري» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حافظ على مؤسسات الدولة وبنى دولة قوية وتصدى للإرهاب بكل ألوانه، لذلك نحن مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه هو رجل هذه المرحلة لأنه يقود دولة محاطة بحزام ناري من كل الاتجاهات، من أحداث السودان، وأحداث غزة، وأحداث ليبيا، ولولا حكمته في إدارة البلاد لأصبحنا في وضع غير مطمئن.

جدير بالذكر أن حزب مستقبل وطن، نظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا في استاد قفط الرياضي، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.