«مجلس الدولة» يلزم حي العرب ببورسعيد بإصدار ترخيص إعادة بناء مكتب بريد أبو الحسن

أنهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، النزاع القائم بين الهيئة القومية للبريد ومحافظة بورسعيد، والمتضمن أحقية الهيئة في ملكية أرض ومباني مكتب بريد أبو الحسن بالمحافظة.

قرار الجمعية العمومية

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الهيئة القومية للبريد في ملكية أرض ومباني مكتب بريد أبو الحسن بحي العرب ببورسعيد.

وقرر مجلس الدولة، إلزام حي العرب، بإصدار التراخيص اللازمة لهدم وإعادة بناء مكتب بريد أبو الحسن بحي العرب ببورسعيد، طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

كما انتهت إلي عدم أحقية محافظة بورسعيد فيما تطالب به، كمقابل انتفاع بالأرض المقام عليها مكتب بريد أبو الحسن.

وانتهت إلى عدم خضوع الهيئة القومية للبريد لرسم النظافة المقرر على مكتب بريد أبو الحسن، عن الفترة من ديسمبر 2004 حتى 13/10/2020، وإلزامها بأداء مبلغ (9000) تسعة آلاف جنيه قيمة رسم النظافة عن الفترة من 14/10/2020 حتى مارس 2023.