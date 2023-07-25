«الإسكان»: مهلة عام للأندية الرياضية والاجتماعية للانتهاء من استخراج التراخيص

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 88 قطعة أرض بـ23 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، وهي (عمراني متكامل – عمراني مختلط – جامعات خاصة – مدارس – مستشفى – مخبز – كنائس، وأنشطة طبية وتجارية وإدارية وسكنية وصناعية وزراعية وفندقية وترفيهية، وغيرها).

وقال «الجزار»، إنه جرى تخصيص 17 قطعة أرض، في مدينة القاهرة الجديدة بأنشطة (عمراني متكامل – عمراني مختلط – جامعة خاصة – تجاري إداري – سكني – مركز خدمة وصيانة سيارات)، وفي مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعتي أرض، بأنشطة (صناعي – حوش زراعية)، وفي مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص 9 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمراني متكامل – تجارى إداري ترفيهي – طبي)، وفي مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 7 قطع أراضٍ، بأنشطة (جامعة خاصة – تجاري إداري – تجاري فندقي – إداري)، وفي مدينة السادات، تم تخصيص 10 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجاري إداري – طبي – تجاري سكني – مستشفى – زراعي)، وفي مدينة الشروق، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجاري إداري).

تخصيص 88 قطعة أرض بـ23 مدينة جديدة

وأضاف وزير الإسكان، أنه في مدينة بدر، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إداري)، وفي مدينة العبور، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمراني متكامل – ترفيهي إداري سياحي تجاري – مشتل)، وفي مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (عمراني – تجاري)، وفي مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (تجارى إداري سكنى)، وفي مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (نادٍ اجتماعي – مخبز – تجاري – طبي – محطة بنزين)، وفي مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (صناعي – تجارى إداري).

وأوضح أنه في مدينة العلمين الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (تجارى)، وفي مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (مدرسة)، وفي مدينة السويس الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (صناعي)، وفي مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (صناعي)، وفي مدينة طيبة الجديدة، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجاري – إداري – سكني)، وفي مدينة الفيوم الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة (دار مسنين – مدرسة – كنيسة)، وفي مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (سكنى تجارى – خدمة وصيانة سيارات)، وفي مدينة أخميم الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (تجارى)، وفي مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (إداري – زراعى)، وفي مدينة بورسعيد الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (كنيسة)، وفي مدينة الصالحية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (كنيسة).

مهلة عام بضوابط للأندية الرياضية والاجتماعية للانتهاء من استخراج التراخيص

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق أيضًا على منح الأندية الرياضية والاجتماعية مهلة عام للانتهاء من استخراج التراخيص، وتنفيذ جميع المنشآت على قطع الأراضي المخصصة لهم بالمدن الجديدة، شريطة سداد كافة المستحقات المالية قبل منح المهلة، وفي حال سابقة منح النوادي الرياضية والاجتماعية مهلة عامين وفقا لقرارات مجلس إدارة الهيئة بجلسته أرقام (93 ، 94)، يتم منحها مهلة عام آخر شريطة أن يكون تم تنفيذ نسبة 35 % من المشروع على الأقل، مؤكداً أن منح المهلة يأتى في إطار حرص الهيئة على توفير الأنشطة الرياضية والإجتماعية بالمدن الجديدة، نظراً لما تمثله من متنفس لسكانها، كما أنها تشكل عامل جذب لزيادة السكن بالمدن الجديدة.