داعية إسلامية: خلع الزوجة لزوجها دون معرفته حرام

قالت الداعية الإسلامية الدكتورة نيفين مختار، إن فتوى شيخ الأزهر أفتت بأن خلع الزوجة لزوجها إذا كان الخلع بغير معرفته الزوج، له جانب فقهي ويعتبر من المحرمات، فيجب أن يكون بإرادته ومعرفته باستحالة العشرة بينهم اكثر من ذلك.

تحريم الخُلع

وأضافت «مختار» خلال حديثها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» عبر شاشة «سي بي سي»، أن الله- سبحانه وتعالى- وضع القوامة في يد الرجال لحكمتهم، لذلك جرى تحريم الخلع حتى لا يكون ضغطا نفسيا وابتزازا من جانب الزوجة، بإجبار الزوج على فعل أشياء معينة، وإذا لم يفعلها تهدده برفع القضية.

وتابعت الداعية الإسلامية، أنه يجب على الزوج والزوجة استنفاد جميع المحاولات، أولًا بعدم الخلع والطلاق، أو بمحاولة الصلح فيما بينهما، أو إثبات الضرر والإهانة التي تتعرض لها الزوجة أمام المحكمة، ولكن في النهاية يجب أن يرمي الزوج يمين الطلاق على زوجته في كل الأحوال.