مواعيد اختبارات التصفية النهائية لمسابقة شيخ الأزهر بكفر الشيخ

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، جدول مواعيد ومكان اختبارات التصفية النهائية لمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية «معاهد- أروقة - مكاتب تحفيظ»، للعام الدراسي 2023 - 2024.

جدول مواعيد ومكان اختبارات التصفية النهائية لمسابقة شيخ الأزهر

وفقاً لما أعلنته المنطقة الأزهرية، فإنّ جدول مواعيد ومكان اختبارات التصفية النهائية لمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، كالتالي:

- الاثنين 29 يناير 2024: جميع أروقة المنطقة+ مكاتب إدارات «بيلا - فوه - بلطيم - قلين».

- الثلاثاء 30 يناير 2024: مكاتب إدارتي «سيدي سالم - الرياض».

- الأربعاء 31 يناير 2024: مكاتب إدارتي «كفر الشيخ - مطوبس».

- الخميس 1 فبراير 2024: مكاتب إدارتي «الحامول - دسوق» + المعاهد الإعدادية المشاركة في المسابقة بإدارة «كفر الشيخ».

- السبت 3 فبراير 2024: المعاهد الإعدادية المشاركة في المسابقة بالإدارات الآتية «دسوق - سيدي سالم - بلطيم - الحامول - مطوبس».

- الأحد 4 فبراير 2024: باقي المعاهد الإعدادية المشاركة في المسابقة بإدارات «قلين - الرياض - بيلا»، والمعاهد الثانوية المشاركة في المسابقة بإدارات «كفر الشيخ - دسوق - بيلا - الحامول».

- الاثنين 5 فبراير 2024: المعاهد الثانوية المشاركة في المسابقة بإدارات «سيدي سالم - قلين - الرياض - بلطيم - فوه - مطوبس»، والمعاهد الابتدائية المشاركة في المسابقة بإدارة «سيدي سالم».

- الثلاثاء 6 فبراير 2024: المعاهد الابتدائية بإدارتي «كفر الشيخ - الحامول».

- الأربعاء 7 فبراير 2024: المعاهد الابتدائية بإدارات «دسوق - الرياض - فوه».

- الخميس 8 فبراير 2024: المعاهد الابتدائية بإدارات «قلين - مطوبس - بيلا - بلطيم».

عقد الاختبارات بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين

ومن المقرر أنّ تُعقد الاختبارات بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين، بجوار ديوان عام منطقة كفر الشيخ الأزهرية في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً في الأيام المُحددة سابقاً، ولا توجد أيام للتخلفات، والغياب بدون عذر يعتبر تنازلاً عن الاشتراك في المسابقة.

معلومات عن مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم

جدير بالذكر، أنّ مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم هي مسابقة قرآنية سنوية برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث يُشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري، وتُشرف الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية على تنفيذها.