«الإسراف وخطورته على حياتنا» ندوة لـ«رواق الأزهر» بالتعاون مع «الشباب والرياضة»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أنّ الإدارة المركزية لتنمية النشء ورعاية الموهوبين والمبدعين بالوزارة، تواصل تنفيذ فعاليات النسخة الثانية من فعاليات «رواق الأزهر للطفل والأسر المصرية» بالتعاون مع الأزهر الشريف، والذي يتم تنفيذه يوم السبت من كل أسبوع خلال شهر يناير الجاري بمراكز الشباب علي مستوى المحافظات.

غرس القيم الخلقية لدى النشء

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن فعاليات رواق الأزهر للطفل والأسر المصرية، تأتى بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، غرس القيم الخلقية لدى النشء، معالجة قضية تخص النشء والوالدين، الرد على التساؤلات التي ترد فى أذهان النشء والشباب والأسر المصرية.

مخاطر الإسراف على الحياة

وأشارت الشباب والرياضة إلى أن الرواق تناول في هذا الأسبوع الإسراف وخطورته على حياتنا، وخير الأمور أوسطها، لافتة إلى أن القرآن الكريم حذرنا من ذلك في قوله تعالى «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا»، وحذرنا من الإسراف الذي يؤدى بنا إلى التبذير .

يذكر أن الرواق يتم تنفيذه يوم السبت من كل أسبوع من خلال معايشة حقيقية للسادة الوعاظ مع النشء داخل منشآت وزارة الشباب والرياضة، ورؤية الوعاظ لسلوكيات النشء والعمل على تعزيز إيجابياتها وتعديل سلبياتها والعمل على تقويمها .