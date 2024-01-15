وكيل «صحة الشرقية» يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى أبوكبير المركزي

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى أبو كبير المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين به.

وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى أبوكبير المركزي

وتفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى أبوكبير، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الحرجة.

تنظيم حركة دخول وخروج المرضى

ولاحظ وكيل الوزارة وجود تكدس من المواطنين بقسم الاستقبال والطوارئ، وشدد على شركة الأمن بتنظيم حركة دخول وخروج المرضى والمرافقين داخل قسم الاستقبال، وباقي الأقسام الطبية بالمستشفى.

كما تفقد الصيدليات المختلفة بالمستشفى، والتي منها الصيدلية الرئيسية، وصيدلية المجاني والاقتصادي ونفقة الدولة، والصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار 24 ساعة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والمخزون الاستراتيجي منها، باستثناء وجود مخزون لبعض الأصناف من المستلزمات موجهاً مدير عام الصيدلة بسرعة توفيرها.

وناقش وكيل الوزارة مديرة المستشفى، في تسكين بعض الأقسام الإدارية بالمستشفى في أماكن بديلة، والاستغلال الأمثل للأماكن المتاحة للخدمات الطبية نظراً لضيق الأماكن، وذلك لحين الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمبنى الجديد للمستشفى المركزي، على مساحة 4000 متر مربع تقريبا، بتكلفة تقديرية 700 مليون جنيه.