توجيهات مهمة من أكاديمية المعلمين بشأن الحصول على شهادة الصلاحية

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، توجيهات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات، بشأن الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين.

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين في خطاب: «في إطار تنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين، وفي ضوء موافقة رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين على آليات حوكمة ورقمنة عمليات الترقي، والاعتماد على نظام النقاط في تقييم مكونات ملف الترقي، واستيفاء ذلك إلكترونيا تنفيذا لرؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمي».

استيفاء ملف الترقي إلكترونيا

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه تجرى إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيا للعام 2024/2023 للمعلمين المرشحين للترقي، والمديرين والموجهين ولجان التقييم بالإدارات اعتبارا من 2024/1/28 وحتى 2024/5/30 عبر رابط موقع بيانات كادر المعلم.

ونبهت الأكاديمية على المعلمين المرشحين للترقي، متابعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم، لاستيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيا، وتتولى الأكاديمية المهنية للمعلمين إصدار منشور لاحقا يحدد إجراءات تنظيم الالتحاق بالبرنامج التدريبي اللازم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

وتابعت أنه يجرى تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من 100 نقطة تكون موزعة طبقا لمحتويات ملف الترقي على النحو التالي:

- استيفاء البرنامج التدريبي ويخصص له 50 نقطة ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى المخصصة للبرنامج.

- استمارة ملف إنجاز المعلم، وتتكون من 10 بنود مهنية عامة يخصص لكل بند من هذه البنود 3 نقاط ليكون إجمالي نقاط تقييم الاستمارة 30 نقطة.

- استمارة تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة ويخصص لها 10 نقاط.

- استمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفني ويخصص لها 10 نقاط.

وأكدت الأكاديمية، أنه يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف معلم، ومعلم أول إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 60 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود أعلاه مع مراعاة تحقيق شرط.