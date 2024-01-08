«التعليم»: إطلاق وثيقة معايير المعلم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قريبا

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعا تحضيريا مع خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وعدد من قيادات الوزارة، وممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)؛ وذلك لاستعراض كافة الإجراءات المتعلقة بإطلاق وثيقة معايير المعلم؛ بالتعاون مع النقابة العامة للمهن التعليمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

رؤية مصر 2030

وأكد «حجازي» في تصريحات صحفية، أن الوزارة تسعى دائما إلى تطوير أداء المعلمين وتنمية مهاراتهم بما يتفق مع رؤية مصر 2030 والخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم 2024- 2029.

تتناسب مع نظام التعليم الجديد

وأوضح الوزير، أن الوزارة بصدد إطلاق وثيقة معايير للمعلمين تتناسب مع نظام التعليم الجديد ومستجدات العصر، وتحقق متطلبات معلم الغد من خلال مشروع التعليم من أجل الغد، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، مؤكدا أن المعلم شريك في بناء هذه الوثيقة، لذا تعد نقابة المهن التعليمية شريكا أساسيا مع الوزارة.

اعتماد الحقائب التدريبية بعد المرحلة التجريبية

وأشار الوزير إلى أنه فى ضوء هذه المعايير سيتم تنفيذ مجموعة من الحقائب التدريبية لـ المعلمين، حيث سيتم التطبيق التجريبى لهذه المعايير من خلال تدريب 1024 متدربا في 3 محافظات وهي بني سويف، ودمياط، والدقهلية، ويقوموا بدورهم بتدريب ما يزيد على 43 ألف معلم، مؤكدا أنه سيتم اعتماد هذه الحقائب التدريبية بعد المرحلة التجريبية وإطلاقها على مستوى الجمهورية.

ووجه الوزير خلال الاجتماع بتشكيل لجنة من عدد من قيادات الوزارة، والنقابة العامة للمهن التعليمية، وممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لوضع الأطر والمحاور وآليات التنفيذ.

وثيقة المعايير الجديدة

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الاجراءات المتعلقة بإطلاق حوار مجتمعي مع المعلمين حول وثيقة المعايير الجديدة، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ووضعها في الاعتبار.

وحضر الاجتماع، الدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، وهالة الصيرفي مستشار تعليم أول بمشروع دعم مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.