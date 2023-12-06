الأكاديمية المهنية للمعلمين تحتفل بـ«معلم قادر باختلاف»

نظمت الأكاديمية المهنية للمعلمين احتفالية «معلم قادر باختلاف»، بمشاركة طلاب ومعلمين من ذوي الهمم من مصر والجزائر واليمن، في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتعليم ورعاية ذوي الهمم، وتمكين المعلمين من ذوي الهمم.

وتضمنت الاحتفالية، كلمة افتتاحية للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ألقتها نيابة عنه الدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية، والتي أكدت على أهمية الاحتفالية في تقدير أدوار المعلمين من ذوي الهمم المتميزة في أداء رسالتهم السامية، كما استعرضت أهم الجهود التي بذلتها الوزارة للارتقاء بتعليم ورعاية ذوي الهمم.

وتضمنت الاحتفالية أيضًا مجموعة من الفقرات الفنية الجماعية والمنفردة لبعض الطلاب من ذوي الهمم، كما قدمت الدكتورة زينب شقير أستاذة التربية الخاصة جامعة طنطا عرضًا لأهمية تفعيل الخدمات المساندة في التمكين الأكاديمي والنفسي والاجتماعي للأشخاص من ذوي الهمم المدمجين بالمدارس العادية.

واختتمت الاحتفالية بتكريم الطلاب المتميزين من ذوي الهمم وكذلك بعض المعلمين من ذوي الهمم وبعض المدربين الذين قاموا بتنفيذ التدريبات المتعلقة ببرامج الدمج والتربية الخاصة.

وحضر الاحتفالية الدكتورة سحر الألفي مدير الإدارة العامة للتربية الخاصة واالدكتورة زينب شقير أستاذة التربية الخاصة جامعة طنطا وعدد من معلمي التربية الخاصة والطلاب من ذوي الهمم، وعدد من مدربي الأكاديمية المهنية للمعلمين والعاملين بها.