أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس: المجتمع الإسرائيلي منقسم

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن المجتمع الإسرائيلي يعاني من حالة ترهل وانقسام داخلي شديدة للغاية، حيث يرى أهالي الأسرى أن هناك ضرورة ملحة على الحكومة لوقف الحرب وإجراء عملية شاملة لتبادل الأسرى المحتجزين بين الطرفين.

المجتمع الإسرائيلي لاسيما مدينة تل أبيب تشهد حالة من القلق والتأهب

وقال أيمن الرقب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، إن المجتمع الإسرائيلي لاسيما مدينة تل أبيب تشهد حالة من القلق والتأهب بشأن الحرب في غزة ووصل الأمر لخروج تظاهرات شارك فيها وزير الدفاع في حكومة الحرب، والتي كانت تطالب بضرورة إنهائها نظير عملية تبادل شاملة للأسرى بين كلا الجانبين.

الحرب في غزة تحولت إلى أمور شخصية

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس: «الحرب في غزة تحولت لأمور شخصية فرئيس وزراء الاحتلال يبذل مجهودات مكثفة من أجل استمراره في الحكومة الأمر الذي يتطلب استمرار الحرب على قطاع غزة لأطول فترة».

واختتم الرقب حديثه مشيدا بالدور المصري في دعم الموقف الفلسطيني سواء كان على الصعيد الدبلوماسي أو اللوجستي المتمثل في سلسلة المساعدات الإنسانية التي دخلت القطاع.