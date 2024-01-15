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فصائل فلسطينية: قصفنا مستوطنة «نتيفوت» برشقة صاروخية اليوم

كتب:

محمد عزالدين
08:01 م | الإثنين 15 يناير 2024
رشقة صاروخية

رشقة صاروخية

أعلنت فصائل فلسطينية قصف مستوطنة «نتيفوت» برشقة صاروخية اليوم، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

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بقلم محمد عزالدين