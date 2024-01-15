فصائل فلسطينية: قصفنا مستوطنة «نتيفوت» برشقة صاروخية اليوم كتب: محمد عزالدين 08:01 م | الإثنين 15 يناير 2024 رشقة صاروخية أعلنت فصائل فلسطينية قصف مستوطنة «نتيفوت» برشقة صاروخية اليوم، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تعلن سقوط صواريخ من لبنان على مستوطنة في الجليل الأعلى «موسكو» تعلن إسقاط 3 صواريخ أوكرانية فوق فاتيجسكي بكورسك الحدودية استخدمت في الهجوم على اليمن.. 9 معلومات عن صواريخ توماهوك إعلام إسرائيلي: إطلاق 6 صواريخ من غزة نحو أسدود ويافني سقط 5 منها في مناطق مفتوحة «البنتاجون»: الضربات استهدفت مواقع صواريخ باليستية وكروز تابعة للحوثيين معلومات عن صواريخ توماهوك.. استخدمتها أمريكا لضرب اليمن صواريخ غزة فصائل فلسطينية نتيفوت بقلم محمد عزالدين