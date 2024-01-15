«موسكو» تعلن إسقاط 3 صواريخ أوكرانية فوق فاتيجسكي بكورسك الحدودية

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، فجر اليوم، 3 صواريخ أوكرانية فوق منطقة فاتيجسكي بكورسك الحدودية مع أوكرانيا، وفق لما أعلنه حاكم المقاطعة الروسية، رومان ستاروفويت، عبر «تليجرام».

من جانبه، رفض وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف، الكشف عن الخطة العسكرية لبلاده لعام 2024، وقال في مؤتمر صحفي في «منتجع دافوس» السويسري، إن «كييف» وشركاؤها فقط يعرفون ما هي الخطة للعام الجاري، وفق لما نشرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، أعلن مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، إن بلاده تأسف لعدم مشاركة الصين في مناقشة «صيغة السلام» في «منتجع دافوس» التي تروج لها «كييف»، معربا في مؤتمر صحفي عن أمل بلاده بمشاركة الصين في المستقبل، لأنها دولة مؤثرة وهامة.