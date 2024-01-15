صبحي يوجه بتقديم أفضل الخدمات بالمدن الشبابية والرياضية

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعا بمركز التعليم المدني بالجزيرة بالسادة مديرين المواقع الخارجية وأيضا مديري عموم المواقع الخارجية التابعة للإدارة المركزية للمدن الشبابية والرياضية والتي يترأسها اللواء عبدالرحمن شلش، وذلك للاطلاع على الانتهاء من كل أعمال التطوير ورفع كفاءة المدن الشبابية والرياضية بمختلف محافظات الجمهورية.

تطوير ورفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظات

وأثنى صبحي على الجهود المبذولة من أجل تطوير ورفع كفاءة تلك المنشآت، الشبابية والرياضية في كل المحافظات.

تقديم خدمات متميزة لرواد المواقع الخارجية

كما وجه وزير الشباب والرياضة بضرورة بذل مزيد من الجهد والابتكار لتقديم خدمات متميزة لرواد المواقع الخارجية بجميع المحافظات وتحقيق عوائد استثماريه، بالإضافة إلى الوقوف على أي تحديات وأي معوقات من شأنها تعطيل العمل والتعامل على حلها على الفور لتقديم أفضل الخدمات لمرتاديها من الشباب وأعضاء الأسر المصرية.

جدير بالذكر أن أهم المدن الشبابية بالمحافظات هي المدينة الشبابية بأسوان والمدينة الشبابية بالأقصر والمدينة الشبابية بالغردقة والمدينة الشبابية بالوادي الجديد، ونزل الشباب بالمنيا، والمدينة الشبابية ببورسعيد والمدينة الشبابية بالعريش ومعسكري نويبع السياحي والدولي ومعسكر رأس سدر الرياضي، المدينة الشبابية بأبي قير والمدينة الشبابية برأس البر 1 ورأس البر 2 / ومعسكر رشيد الشبابي.