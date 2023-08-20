تفعيل بروتوكول التعاون بين «الرياضة» و«الصحفيين» لاستئناف الرحلات إلى المدن الشبابية

وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على حزمة من الخدمات للصحفيين وأسرهم.

وأكدت دعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنتي المرأة والنشاط، أن الوزير وافق على عودة تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارة والنقابة، فيما يتعلق باستئناف الرحلات إلى المدن الشبابية بمحافظات مصر السياحية، وأوركسترا وكورال الوزارة المتميزين فنيًا.

دعم جميع أنشطة شباب الصحفيين

أضافت «النجار»، أن الدكتور أشرف صبحي، رحب بالتعاون مع النقابة وأنشطتها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه على استعداد لدعم جميع أنشطة شباب الصحفيين، وكذلك أنشطة لجنة المرأة في المجالات المختلفة بالتنسيق مع قطاع المرأة بالوزارة.