قصواء الخلالي: العالم أجمع يتحدث عن حجم المساعدات المصرية للشعب الفلسطيني

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أن اليوم هو الـ 101 للحرب على قطاع غزة، واستمرار العدوان الإسرائيلي في غاراته على مناطق غزة المختلفة، ولا يزال الجميع ينتظر قرارات محكمة العدل الدولية، وإمكانية أن تكون قراراتها رادعة للاحتلال من عدمه.

وأضافت خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «سي بي سي»، أن تصريحات الاحتلال الإسرائيلي في الفترة الراهنة تتحدث عن أنهم لا يهتمون بما سيصدر عن محكمة العدل الدولية، ومستمرون في التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني والإبادة الجماعية.

الاحتلال سبب اشتعال المشاكل في المنطقة العربية

وتابعت أن أفعال الاحتلال سبب اشتعال المشاكل في المنطقة العربية وخاصة في البحر الأحمر بعد أزمة الحوثيين الأخيرة، لافتة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال مستمرا في حربه دون النظر لما يحدث في محكمة العدل الدولية.

الاحتلال يعيق وصول المساعدات للشعب الفلسطيني

واستكملت أن العالم أجمع يتحدث عن حجم المساعدات التي قدمتها مصر للشعب الفلسطيني، والعالم كله يعي إعاقة الاحتلال وصول المساعدات للشعب الفلسطيني، والتعدي عليها وضرب عربات الإسعاف.