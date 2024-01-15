أعلن وزير الدفاع لجيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، انتهاء الاجتياح البري الإسرائيلي بمرحلته الكثيفة شمالي غزة، مضيفًا أن الحرب على وشك الانتهاء في جنوب القطاع في الوقت القريب، وفقا لما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

تفاصيل إعلان إسرائيل انتهاء الاجتياح البري لشمال غزة

وكشفت صحيفة «يديعوت إحرنوت» الناطقة باللغة العبرية وواسعة الانتشار في إسرائيل، تفاصيل إعلان إسرائيل انتهاء الاجتياح البري لشمال غزة، والذي أعلنه وزير دفاع الاحتلال خلال مؤتمر اليوم.

وتحدث جالانت عن الجدل الدائر في مجلس الحرب بشأن صفقة تبادل محتجزين جدد تلوح بالأفق على حساب وقف الأعمال العدائية، قائلا: «إذا توقف إطلاق النار، فإن مصير الرهائن سيكون غير معلوم لسنوات عديدة».

وأضاف «دون الضغط العسكري لن يتحدث معنا أحد، ولا يمكننا التحدث عن إطلاق سراح المختطفين إلا من موقع قوة».

واعترف جالانت بأن مرحلة المناورات المكثفة في شمال قطاع غزة انتهت، وبحسب قوله فإن الحرب ستنتهي قريبا في جنوب قطاع غزة أيضا.

وقت الوحدة والتنازلات

وخاطب جالانت شريكيه الرئيسيين في حكومة الوحدة وهما -رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير بيني غانتس- قائلا: «هذا وقت الوحدة ووقت التنازلات، مؤكدًا أن حكومة الطوارئ شرط للانتصار في الحرب».

وأضاف أن عام 2024 سيكون عام الحرب، ولكنه أيضًا عام النصر.

كما انتقد جالانت بشكل علني سلوك نتنياهو وحذر من أن التردد السياسي قد يضر بالعمل العسكري.

الصراع في الشمال

ورد جالانت على سؤال للصحيفة العبرية حول الحل السياسي على الحدود الشمالية «يقصد الحرب مع لبنان»، بعد يوم من مقتل ميرافا وباراك أيالون «مسعف ووالدته قتلا بسبب نيران مضادة للدبابات في كفار يوفال»، أجاب غالانت: «ما زلنا نفضل الحل السياسي، لكن الساعة الرملية انقلبت، مضيفًا أن طيارينا جاهزين لما هو مطلوب».

وتناول مرة أخرى مسألة التوترات في الشمال: «سيتم حل الحادث بإحدى طريقتين - إما التوصل إلى تسوية سياسية متفق عليها أو بدلا من ذلك القيام بعمل عسكري من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي من شأنه أن يؤدي إلى حل هذه المشكلة. السماح للسكان بالعودة إلى منازلهم».