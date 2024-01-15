ماذا يعني إعلان إسرائيل انتهاء الاجتياح البري لشمال غزة؟

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، مساء اليوم الاثنين رسميا، انتهاء عملية الاجتياح البري الإسرائيلي بمرحلته الكثيفة شمالي غزة، وقُرب انتهائه جنوبي القطاع، بحسب خبر نقلته فضائية «القاهرة الإخبارية».

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وجاء قرار وزير الدفاع الإسرائيلي بعد مرور 101 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي بدأت السبت 7 أكتوبر الماضي عقب اندلاع عملية طوفان الأقصى على يد الفصائل الفلسطينية، ثم رد الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية «السيوف الحديدية».

بداية المساومة

بدوره، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن إسرائيل بدأت مرحلة مساومة وتحاول التلويح بإمكانية تضييق الحرب وإيقافها بالتزامن مع استمرار نظر دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

خلاف داخل إسرائيل

وأضاف الرقب لـ«الوطن»، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يبدأ المرحلة الثالثة حتى الآن، كاشفا رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرار الحرب حتى مرحلة محددة دون انتهائها بشكل كامل، ولكن هناك انقساما بين الأوساط العسكرية والسياسية في إسرائيل، حيث يريد القادة العسكريون إنهاء الحرب في أقرب وقت وهذا يتفق مع رؤية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

إعادة تموضع في غزة

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إلى أن ظهور خلافات عميقة في إسرائيل يكشف تخبط الإدارة الإسرائيلية في الوقت الحالي، مستبعدا توقف الحرب، خاصة أن الجيش الإسرائيلي دفع بوحدة جديدة تابعة للجيش على الرغم من سحب وحدة 39 وهذا دليل على أن هناك نية لاستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفترة المقبلة، كاشفا أن ما يحدث فقط هو إعادة تموضع في غزة.