برلمانية: أكاذيب إسرائيل في «العدل الدولية» هدفها تشويه جهود مصر

استنكرت الدكتورة النائبة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولى، التصريحات التي أدلى بها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بشأن إغلاق مصر لمعبر رفح وتعطيلها لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وأنها المسؤلة المسؤولية الكاملة عن المعبر، مشيرة إلى أن هذه ادعاءات باطلة، وليس لها أساس من الصحة، حيث أن مصر لها السيادة الكاملة على المعبر من الجانب المصري فقط، فضلا عن مساعيها المتواصلة طوال الفترة الماضية، لدخول أكبر كم من الشاحنات للقطاع.

أكاذيب إسرائيل بالعدل الدولية هدفها تشويه جهود الدولة المصرية

أكدت الدكتورة عايدة نصيف في بيان له، أن الدولة المصرية لن تغفل لحظة في الانشغال بالرد على هذه المهاترات، بل ستمضي في طريقها ومساعيها واتصالاتها المكثفة، من أجل وقف الحرب وضمان استدامة وصول المساعدات للقطاع، دون النظر لهذه الادعاءات التي تستهدف المراوغة وإبعاد إسرائيل عن دائرة الاتهام.

ولفتت «نصيف»، إلى أن إسرائيل ستظل المتهم الأول وجرائمها الشنيعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ستظل أمام أعين العالم، مشيرة إلى أن كل الاتهامات الموجهة لإسرائيل، عليها كل الأدلة الكاملة، وعلى مسمع ومرئى من العالم، لافتة إلى أن مصر لن تعطي آذانا لهذه الأكاذيب، فالعالم اليوم يعرف جيدا من يدعم الإنسانية، ومن يقف ضد إرساءها.

وأضافت أن القيادة المصرية حذرت عدة مرات من خطورة استمرار عملية العقاب الجماعي والتجويع التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين، والتحذير من عمليات النزوح الجماعي للأشقاء، مطالبة المجتمع الدولي، بضرورة التحرك وبشكل عاجل، لوقف إطلاق النار من الاحتلال الإسرائيلي، حفاظا على أرواح الشعب الفلسطيني الأعزل.