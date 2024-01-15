«الصحة العالمية»: على إسرائيل السماح بدخول المساعدات إلى غزة

قال المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، إنّ المنظمة يمكنها تقديم الكثير مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر لقطاع غزة، ولكن يجب السماح لفعل ذلك.

وأضاف ليندماير، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية ليلاس كفوزي: «المياه والغذاء والأدوية متوقفة عند المعابر وغير مسموح لها بالدخول، وأغلب هذه القوافل لا يسمح لها بالدخول».

وتابع المسؤول الأممي: «الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بإمكانهم إيصال المساعدات ولكن يجب السماح بدخول هذه المساعدات من القوى العسكرية الإسرائيلية والحلفاء».

وواصل: «نضغط على جميع الأصعدة دبلوماسيا لمحاولة إقناع القوى السياسية والعسكرية من أجل السماح للحد الأدنى من المساعدات بالدخول».

وحول محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، قال: «لم نطالب بإعطاء أدلة ولا أعتقد أن هذا ضروري، هم يقومون بعملهم ويجمعون الأدلة من على الأرض من الإسرائليين أنفسهم، وعلى أية حال هذا ليس دورنا، وإذا طولبنا بتقديم أي شيء يقع ضمن نطاق اختصاصنا، فإننا سنفعل ذلك».