أزهريون يشيدون بموقف جنوب أفريقيا تجاه فلسطين: مشرِّف للغاية

ثمَّن عدد من علماء الأزهر الشريف البيان الذي أصدره الأزهر بشأن تأييده لموقف جنوب إفريقيا الشجاع في دعواها القضائية ضد جرائم الإبادة الجماعية في غزة، داعين دول العالم لاتخاذ مواقف قوية ومماثلة حتى وقف العدوان على غزة.

الأزهر الشريف: يجب دعم الفلسطينيين

في البداية، قال الشيخ عبدالحميد الأطرش عضو لجنة الفتوى سابقا بالأزهر الشريف في تصريحات لـ«الوطن»، إن الأزهر الشريف دائما ما يساند القضية الفلسطينية على مر التاريخ ويؤيد مَن يدعمها سواء كان دول أو أشخاص بعينهم، مشددا على ضرورة دعم المسلمين بأكملهم لأهالي قطاع غزة وسط ما يتعرضون له من جرائم حرب من جانب قوات الاحتلال.

موقف دولة جنوب أفريقيا

وفي ذات السياق، قال الشيخ محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، في تصريحات لـ«الوطن»، إن موقف دولة جنوب أفريقيا بشأن دعم القضية الفلسطينية مشرف للغاية، وبيان الأزهر الشريف الذي صدر منذ قليل يؤكد بأن الأزهر لا يتخلى أبدا عن القضية الفلسطينية، داعيا دول العالم بضرورة الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، والتصدي لقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.

الأزهر يعلن تأييده لموقف جنوب أفريقيا

وكان قد أعلنت مشيخة الأزهر الشريف تأييدهها ودعمها الكامل لموقف حكومة جنوب إفريقيا الذي وصفته بالشجاع، وتضامنها مع القضية التى تقدمت بها جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية، وأكدت المشيخة أن الموقف الجنوب أفريقي يعبر عن عالم حر وضمير إنساني ما زال حيا.