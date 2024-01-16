مقارنة بين حربي غزة وأوكرانيا بعد 101 يوم على الأولى وعامين على الثانية

تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي تخطت الـ 101 يوم حتى الآن، في الوقت الذي تستمر الحرب الأوكرانية الروسية وتدخل عامها الثاني على التوالي وسط تزايد في أعداد الشهداء في فلسطين وقتلى في الحرب الثانية.

مقارنة أعداد الشهداء والجرحى في الحربين

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فإن أعداد الشهداء في القطاع وصلت إلى أكثر من 24 ألف شخص و65 ألف جريح، فيما وصل عدد الشهداء من الأطفال إلى قرابة الـ 10 آلاف.

أما في الحرب الروسية الأوكرانية، فقد وصل عدد القتلى من البالغين إلى أكثر من 10 آلاف قتيل وفي الأطفال وصل إلى 560 طفل وفق أخر إحصائية للأمم المتحدة

النازحون في الحربين

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فإن النازحين وصل عددهم إلى 1.9 مليون نازح، منهم 1.4 مليون نازح بملاجئ ومدارس الأونروا و500 ألف نازح في خيم بالعراء.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن حرب روسيا أوكرانيا نتج عنها حوالي 10 ملايين، منهم 3.7 ملايين نازح بالداخل، و6.2 ملايين لاجئ في دول مختلفة.

قوافل الاحتياجات الإنسانية في الحربين

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فإن قبل الحرب كان يتم دخول 500 شاحنة القطاع يوميا ضمن قوافل الاحتياجات الإنسانية، ولكن بعد الحرب أصبح العدد من 20 إلى 140 شاحنات تدخل يوميا فقط.

أما في الحرب الأوكرانية الروسية، فإن قوافل المساعدات تدخل باستمرار بشكل متكرر منذ اليوم الأول للحرب دون قيود، وفقا للأمم المتحدة والمفوضية السامية لشئون اللاجئين واليونسيف، بجانب دخول المولدات الكهربائية وأجهزة الأكسجين، وغيرها من السلع والمواد التموينية التي لا يسمح بدخولها إلى غزة

أضرار بالمستشفيات والمرافق الصحية

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أصبح هناك 23 من أصل 36 مستشفى غير صالحة للعمل كليا و6 سيارات إسعاف فقط بقيت في الخدمة، أما في الحرب الروسية الأوكرانية.

ووفقا للأمم المتحدة، يوجد 833 هجوما على العاملين في مجال الرعاية والمرافق الصحية خلال عام من الحرب، سجلتها منظمة الصحة العالمية.

أضرار بالمنشآت والبنية التحتية

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فإن أضرار بالمنشآت والبنية التحتية كانت كبيرة حيث تم تدمير 65 ألف وحدة سكنية في أقل من 3 أشهر، بجانب تضرر كليا أو جزئيا 290 ألف منزل.

وبالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية، فقد أضحى 1.5 مليون منزل ومنشأة سكنية غير مأهولة بالسكان، وفق إحصائية للأمم المتحدة في يونيو الماضي.