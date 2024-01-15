«القاهرة الإخبارية»: روسيا ترفض مناقشة صيغة السلام في أوكرانيا دون مشاركتها

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن روسيا أكدت أنه من غير الممكن وغير المعقول أن تناقش الدول الغربية صيغة من أجل السلام في أوكرانيا دون مشاركتها.

أهداف العملية العسكرية الروسية

وأضاف خلال رسالة على الهواء أن روسيا أعلنت العملية العسكرية لأهداف معينة، ومن أبرز هذه الأهداف كانت الهواجس الأمنية التي تشعر بها موسكو، نتيجة وصول حلف الناتو إلى حدود الأراضي الروسية أو إمكانية وصول الحلف واختراقه الأراضي الأوكرانية وتقديم الأسلحة وتدريب القوات الأوكرانية.

وأشار إلى أن روسيا تؤكد أنه في حال إمكانية اجتماع الحلف أو الدول الغربية وناقشت أي صيغة من أجل أوكرانيا فهي يمكنها أن تناقش هذه الصيغ أو الحوارات، مؤكدة أن أي صيغة لن تنجح دون التفاوض مع روسيا، «روسيا تؤكد أنه على الدول الغربية وقف تسليح الأوكران وعليهم الجلوس على الطاولة والقبول بهواجس روسيا الأمنية».